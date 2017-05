Timea Bacsinszky ohne Chance gegen Bertens

Timea Bacsinszky bezog gegen die Niederländerin Kiki Bertens eine deutliche Abfuhr © KEYSTONE/EPA EFE/JUANJO MARTIN

Timea Bacsinszky kann am WTA-Turnier in Madrid ihren Coup der Startrunde nicht bestätigen. Die Waadtländerin unterliegt in der 2. Runde der Niederländerin Kiki Bertens deutlich.