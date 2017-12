Tödlicher Unfall in Vorarlberg

(Symbolbild) © Polizei Vorarlberg

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Vorarlberg ist ein 72-jähriger Schweizer gestorben. Der Mann war auf der Autobahn unterwegs und hielt aus unbekannten Gründen auf der Überholspur an. Ein nachfolgender 29-jähriger betrunkener Einheimischer fuhr in das Auto des Schweizers.