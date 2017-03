Tödlicher Unfall in Schwarzenbach

Eine 24-Jährige fuhr in Begleitung eines 30-Jährigen mit ihrem Auto auf der Wilerstrasse von Schwarzenbach in Richtung Oberuzwil. Die 25-Jährige fuhr in die gleiche Richtung. Beim Dorfausgang kam ihr Auto auf das Trottoir und prallte gegen einen Verteilerkasten und eine Steinmauer.

Durch den Aufprall wurden Mauerstücke auf die Strasse geschleudert. Die 24-Jährige war mit ihrem Auto in diese Steine gefahren. Ihr Fahrzeug kam von der Strasse ab und kam auf einer Wiese zum Stillstand. Ein Atemlufttest fiel mit über 0,5 mg/l (1 Promille) positiv aus. Der genaue Unfallhergang ist unklar.

Die 25-jährige Bosnierin, die in der Gegend wohnte, verstarb noch auf der Unfallstelle. Die Feuerwehr sperrte die Strasse über vier Stunden.

(Kapo SG/red.)