Töffli-Fans treffen sich in Rorschach

Viele Töffli-Fans machten am Samstag die Strassen von Rorschach unsicher. © Screenshot TVO

Sie sind klein, stinkig und laut: Die Töfflis – oder auch «Schnäpper» genannt – sind wieder voll im Trend. Das zeigt die grosse Besucherzahl am diesjährigen «Töfflibuebä»-Treffen, das am Samstag in Rorschach stattfand.