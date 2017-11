Töfflibuebe erobern Toggenburg

«Es ist einfach geil. Wenn Leute von 14 bis 70 Jahre auf ihren Töffli sitzen und durch die Gegend fahren. Der Öl-Geschmack – das ist wie ein Virus», sagt Silvio Schnelli von den «Töffli Buebe Toggenburg».

Er und seine «Buebe» gehen mit ihren Töffli regelmässig an Treffen in der ganzen Schweiz. Schnelli: «Im Gegensatz zu anderen starten wir aber immer im Toggenburg. Egal ob das Treffen im Tessin oder sonstwo in der Schweiz ist. Das gehört dazu. Wir wollen etwas zusammen erleben.»

Das Töffli ist für Schnelli und seine Freunde mehr als Spass, es ist ein Lebensgefühl. Die Älteren zeigen den Jungen, wie man einen Motor flickt, gemeinsam macht man sich auf die Suche nach Ersatzteilen. Schnelli: «Es ist ehrliche Technik.»

Auch in den Töff-Läden merkt man den Trend. Marcel Büchler, Geschäftsinhaber des Zweiradcenters Toggenburg, weiss, wieso plötzlich alle Töffli haben wollen: «Wir befinden uns derzeit auf einer Classic-Linie. Alles was früher war, kommt heute wieder. Dazu kommt, dass sich heute viele Ältere im Gegensatz zu früher ein Töffli leisten können und auch wollen.»

(red.)