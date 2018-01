Toggenburg ist eine Kulinarik-Hochburg

Die Culinarium-Krone 2018 in der Kategorie Gastronomie geht an Philipp Schneider und sein Restaurant Krone in Mosnang. Schneider führe das Erbe seiner Eltern mit Erfolg weiter und sei ein leidenschaftlicher Küchenchef, der sich aus tiefer Überzeugung für Regionalität entschieden habe, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung.

In der Kategorie Produzenten darf sich Metzgermeister Reto Rust aus Neu St.Johann die Krone aufsetzen. Die Art, wie er mit seinem Betrieb der Regionalität im Toggenburg «ein seriöses und gleichzeitig sympathisches Gesicht verleiht», hat Jury und Publikum laut Veranstalter überzeugt.

Ein anerkanntes Gütesiegel

Die Marke Culinarium ist ein vom Bund anerkanntes Gütesiegel, hinter dem aktuell über 500 Produzenten und Gastronomen stehen, die zusammen mehr als 2000 regionale Produkte und Spezialitäten herstellen oder anbieten.

Bruno Damann unter den Gästen

Für den Trägerverein Culinarium ist die Genussakademie in St.Gallen der wichtigste Anlass im Jahresprogramm. Die Genussakademie gehöre zu den profiliertesten Kulinarik-Veranstaltungen der Schweiz. Die Genussakademie steht auch Gästen offen, die sich für das kulinarische Erbe der Ostschweiz interessieren, von Anbau, Aufzucht und Ernte bis zum Kunstwerk auf dem Teller. Unter den rund 400 Gästen war auch der St.Galler Regierungsrat und Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements Bruno Damann.

(red.)