Tom Dumoulin verspielt fast den gesamten Vorsprung

Tom Dumoulin bleibt Leader im Giro, aber die Reserve ist praktisch dahin © KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Der gesundheitlich angeschlagene Tom Dumoulin verliert in der ersten schweren Bergetappe der letzten Woche im Giro d’Italia fast seine ganze Reserve. Nur knapp verteidigt er sein Leadertrikot.Der Tagessieg ging erstmals an diesem 100. Giro an einen Italiener.