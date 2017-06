Tote bei Unwettern

Es war ein besonders krasses Unwetter: Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern wurden laut «bild.de» gemessen, sechs Zentimeter große Hagelkörner und bis zu 34 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde.

Die Bilanz des Unwetters ist düster: In Niedersachsen starb ein 50 Jahre alter Mann in seinem Auto, weil ein Baum auf das Fahrzeug fiel, wie die Polizei in Lüneburg mitteilte. Laut Medienberichten kam es ebenfalls in Niedersachsen zu einem zweiten tödlichen Unfall. Eine 83-jährige Autofahrerin fuhr den Berichten zufolge mit ihrem Wagen in einen Baum, der direkt vor ihr umstürzte. Der Wagen wurde schwer beschädigt, die Fahrerin kam ums Leben.

Die Deutsche Bahn musste den Bahnverkehr auf mehreren Strecken im Norden Deutschlands einstellen, unter anderem von Hannover in Richtung Hamburg, Kiel und Bremen. Auch im Bereich Magdeburg, Braunschweig und Stendal wurde der Zugverkehr eingestellt.

Bei Nr. 10 aufgehört zu zählen: Altenbeekener Damm in der Südstadt sieht aus wie ein Schlachtfeld #Unwetter #Hannover pic.twitter.com/eoOcYRyZhF — Frerk Schenker (@frsearch) June 23, 2017

Der Deutsche Wetterdienst berichtete von orkanartigen Böen mit Starkregen und Hagelkörnern mit drei Zentimetern Durchmesser im Norden und Osten Deutschlands. In Hamburg entwickelte sich demnach für fünf Minuten etwa zehn Kilometer vom Stadtzentrum entfernt ein Tornado. Mit der Gewitterfront verbanden sich grosse Temperaturstürze mit plötzlichen Temperaturunterschieden von 17 Grad Celsius.

In Berlin rief die Feuerwehr den Ausnahmezustand aus. Es seien zahlreiche Notrufe eingegangen, nahe dem Olympiastadion stürzte ein Baum auf U-Bahngleise.

(red/SDA)