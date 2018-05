Bei einer Schiesserei in einem US-Restaurant hat ein bewaffneter Gast einen Angreifer erschossen. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/ROGELIO V. SOLIS

Bei einer Schiesserei in einem Restaurant in Oklahoma City, der Hauptstadt des US-Staates Oklahoma, ist am Donnerstagabend (Ortszeit) ein Mann getötet worden, Zwei Menschen seien bei dem Zwischenfall verletzt worden, berichteten US-Medien.