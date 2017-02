Traktor überrollt Mädchen

Am Mittwoch, kurz vor halb elf Uhr morgens fuhr ein 37-jähriger Bauer mit seinem Traktor in Dornbirn über den Vorplatz seines Bauernhofes. Seine knapp zweijährige Tochter und sein dreijähriger Sohn standen dabei auf der am Traktor angehängten Heckschaufel, schreibt die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Die Heckschaufel befand sich knapp 30 Zentimeter über dem Boden.

Während der Vater rückwärts fuhr, fiel das kleine Mädchen von der Schaufel. Am Boden wurde sie vom Hinterrad des Traktors überrollt und dabei getötet.

(red)