Tramezzani übernimmt beim FC Sion

Paolo Tramezzani ist neuer Trainer beim FC Sion.Der 46-jährige Tramezzani hatte den FC Lugano in der abgelaufenen Saison in der Super League auf Rang 3 und damit sensationell in die Gruppenphase der Europa League geführt.