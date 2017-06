"Transformers: The Last Knight" hielt am Wochenende vom 23. bis 25. Juni 2017 die Spitze bei den US-Kinocharts. (Archiv) © Keystone/AP Paramount Pictures/BAY FILMS

Der Filmreihe «Transformers» geht in den USA die Puste aus: Zum Startwochenende spielte «Transformers: The Last Knight» mit Mark Wahlberg nach vorläufigen Zahlen nur rund 45,3 Millionen Dollar ein.Der vierte Teil der Reihe hatte 2014 noch etwa 100 Millionen Dollar zum Start eingenommen.