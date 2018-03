«Trauffer isch hammer gsi in Wattwil»

Der Schweizer Musiker Trauffer ist begeistert vom Toggenburg. © facebook/trauffermusic

Der Schweizer Musiker Trauffer spielte am Wochenende in Wattwil. Die Toggenburger Fans machten ihrem Ruf alle Ehre und feierten lauthals mit. So wild, dass es dem Künstler die Sprache verschlagen hat.