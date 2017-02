Trump ernennt McMaster zum nationalen Sicherheitsberater der USA

US-Präsident Trump beglückwünscht seinen neuen Nationalen Sicherheitsberater Generalleutnant McMaster (links) in seinem Resort in Florida. © KEYSTONE/AP/SUSAN WALSH

General Herbert Raymond («H. R.») McMaster wird nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump nationaler Sicherheitsberater der USA. Das gab Trump am Montag in seinem Domizil Mar-a-Lago in Florida bekannt. Der 54-jährige McMaster wird Nachfolger von Michael Flynn.