Trump fühlt sich durch Merkel-Foto in schlechtes Licht gerückt

US-Präsident Donald Trump reagiert mit eigenen Bildern auf das weltweit verbreitete Foto mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, weil es die Situation auf dem G7-Gipfel nicht korrekt widerspiegle. © KEYSTONE/AP German Federal Government/JESCO DENZEL

US-Präsident Donald Trump hat auf das berühmt gewordene Foto von ihm und Angela Merkel im Kreise der G7-Politiker beim Gipfel in Kanada mit einer alternativen Bildauswahl reagiert. Trump veröffentlichte via Twitter am Freitag mehrere Fotos derselben Szene.