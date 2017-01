Trump will Neuverhandlungen über Nafta-Handelsabkommen bald starten

Nun gibt ein anderer die Richtung vor: Obamas Nachfolger Donald Trump will mit Trudeau (Mitte) und Peña Nieto über das Handelsabkommen verhandeln. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/PABLO MARTINEZ MONSIVAIS

Der neue US-Präsident Donald Trump strebt baldige Neuverhandlungen mit Kanada und Mexiko über das Nordamerika-Handelsabkommen Nafta an. Das kündigte Trump am Sonntag in einer Vereidigungszeremonie mit seinen Spitzenberatern im Weissen Haus an.