Türkei: Opposition fordert Annullierung

Die türkische Oppositionspartei CHP wirft Präsident Recep Tayyip Erdogan (Bild) Wahlmanipulation vor und will deshalb am Dienstagnachmittag die Annullation des Volksentscheids beantragen. © KEYSTONE/EPA/TUMAY BERKIN

Die türkische Oppositionspartei CHP will offiziell die Annullierung des Volksentscheids beantragen. Sie kündigte in einer Erklärung an, am Dienstagnachmittag um 14.30 Uhr (13.30 Uhr MESZ) bei der Hohen Wahlkommission einen Annullationsantrag zu stellen.