Tyson Fury nimmt Sefer Seferi ins Rampenlicht

Der englische Box-Gigant und ungeschlagene Ex-Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury wird zu seinem Comeback-Start von Sefer Seferi gefordert © KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER

Der in Burgdorf lebende Albaner Sefer Seferi (39) fordert in der Nacht auf Sonntag in Manchester als krasser Aussenseiter den ungeschlagenen 2,06-Meter-Giganten Tyson Fury (29).Zwei Jahre nach Arnold Gjergjajs ernüchterndem Zweitrunden-K.o.