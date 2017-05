Uber bietet neuen Frachtdienst für Lastwagen an

Nach dem Taxi-Markt will Uber nun auch in den Güterverkehr einsteigen: Mit der Smartphone-App Uber Freight können LKW-Fahrer in den USA Transportgüter buchen. © KEYSTONE/AP/ERIC RISBERG

Der US-Fahrdienstleister Uber steigt in den Güterverkehr ein. Mit der Smartphone-App Uber Freight können Lastwagenfahrer Transportgüter buchen, wie der Konzern am Freitag (Ortszeit) in seinem Blog mitteilte.