Maria Ugolkova verbesserte in Rom ihren eigenen Schweizer Rekord über 200 m Crawl © KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER

Die 27-jährige Maria Ugolkova realisiert am einem Meeting in Rom im Vorlauf einen Schweizer Rekord über 200 m Crawl. Die für Uster-Wallisellen startende Tessinerin mit russischen Wurzeln verbesserte in 1:58,77 Minuten ihre eigene Bestmarke vom 20. Mai 2016 in London um 0,20 Sekunden.