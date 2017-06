Der französische Präsident Emmanuel Macron legt in der Beliebtheit weiter zu. © KEYSTONE/EPA REUTERS POOL/JEAN-PAUL PELISSIER / POOL

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Edouard Philippe gewinnen einer Umfrage zufolge an Zustimmung. Rund 64 Prozent der Befragten sagten in der am Sonntag veröffentlichten Ifop-Erhebung, dass sie mit Macrons Arbeit zufrieden seien.Im Mai betrug der Wert noch 62 Prozent.