Unachtsamkeit als mögliche Ursache von Waldbränden

Der grosse Waldbrand im Misox über die Festtage: Unachtsamkeit steht als Brandursache im Raum. © Keystone/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

Unachtsamkeit ist eine mögliche Ursache der Brände in den Bündner Südtälern Misox und Calanca über den Jahreswechsel. Die Behörden zogen am Montag in Chur Bilanz über den grössten Löscheinsatz der Armee seit 20 Jahren.