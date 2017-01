Ungewohnter Trainingsauftakt beim FC St.Gallen

«Der Winter hat uns fest im Griff», schreibt der FC St.Gallen. Viel Neuschnee liegt am Donnerstagmorgen auf dem Trainingsplatz im Gründenmoos. «Sind wir uns zwar gewohnt, aber das Training wird knapp heute…», heisst es weiter:

Offenbar gibt es nun doch ein Training. Wenn auch ein ungewöhnliches. Die Spieler müssen zum Auftakt gleich selbst den Platz vom Schnee befreien, wie diese Bilder von «Blick»-Journalist Matthias Dubach auf Twitter zeigen:

Schon bald dürfen die Spieler und der FCSG-Staff in die Wärme. Vom 11. bis zum 21. Januar geht es ins Trainingslager in Malta. Mit dabei ist unser FM1Today FCSG-Fan-Reporter. Wer das wird, dürft ihr noch bis heute um 17 Uhr in unserem Voting entscheiden.

(red.)