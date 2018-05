Universität klagt über «Express-Entführungen»

Welle von "Express-Entführungen" auf dem Uni-Campus: Die Hochschulleitung der nahe zwei berüchtigten Favelas gelegenen Universität UFRJ in Rio de Janeiro verlangt zusätzliche Sicherheitskräfte des Staates (Themenbild). © KEYSTONE/EPA EFE/ANTONIO LACERDA

Eine der wichtigsten brasilianischen Universitäten klagt über eine Welle von «Express-Entführungen» auf ihrem Campus. Zuletzt wurde an der Universität UFRJ in Rio de Janeiro am Montag eine Studentin am helllichten Tag in ein Auto gedrängt und ausgeraubt.