UNO fordert Abschaffung der Todesstrafe

UNO-Generalsekretär Guterres hat sämtliche Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen aufgefordert, die Todesstrafe abzuschaffen. (Archiv) © Keystone/AP/Richard Drew

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat alle Mitgliedstaaten der UNO aufgefordert, die Todesstrafe abzuschaffen. «Die Todesstrafe hat keinen Platz im 21. Jahrhundert», sagte Guterres am Dienstag aus Anlass des Internationalen Tages gegen die Todesstrafe in New York.