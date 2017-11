Grosseinsatz der Zürcher Stadtpolizei vor dem US-Konsulat in Zürich: Das Gebäude musste am Montagmorgen evakuiert werden, weil Mitarbeiter einen verdächtigen Gegenstand entdeckten. (Symbolbild) © Keystone/WALTER BIERI

Polizeieinsatz beim US-Konsulat an der Dufourstrasse in Zürich: Mitarbeiter des Konsulats haben am Montagmorgen einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Das Gebäude wurde evakuiert.