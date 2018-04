Maduro besucht neuen Präsidenten Kubas

Der Präsident Venezuelas, Nicolás Maduro, spricht auf einer Pressekonferenz am Samstag am Flughafen von Caracas - kurz vor seiner Abreise nach Kuba, wo er dem neuen Präsidenten persönlich gratulieren will. © KEYSTONE/EPA EFE/MIGUEL GUTIERREZ

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro ist am Freitag zu einem Besuch bei seinem neuen kubanischen Amtskollegen Miguel Díaz-Canel in Havanna eingetroffen. Maduro wurde auf dem Flughafen vom kubanischen Aussenminister Bruno Rodriguez in Empfang genommen.