Verizon-Deal bringt Yahoo-Chefin Mayer 186 Millionen Dollar ein

So hoch ist die Abfindung von Yahoo-Chefin Marissa Mayer: Laut Medienberichten sollen es über 200 Millionen Dollar sein. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ERIC RISBERG

Yahoo-Chefin Marissa Mayer wird trotz harter Kritik an ihrer Arbeit prächtig am Verkauf des Kerngeschäfts an den US-Telekomriesen Verizon verdienen. Der Top-Managerin soll der Deal rund 186 Millionen Dollar einbringen.