Vermisster Mann aus Abhang geborgen

Die Bergung eines unglücklichen gestürzten Mannes in Rothenbrunnen dauerte die ganze Nacht. (Symbolbild) © (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)

In Rothenbrunnen wurde ein Mann am Mittwochabend vermisst gemeldet. In der Nacht fand ihn die Polizei, er war auf einem Spaziergang ausgerutscht und einen Abhang hinunter gestürzt.