Lawine begräbt Skitourenfahrer

«Der 31-jährige Franzose stieg am Samstagnachmittag in Begleitung seiner Partnerin von Fideris in Richtung Glattwang auf», schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Unterhalb des Gipfels habe sich das Paar getrennt. Der Mann wollte den Glattwang alleine besteigen, während seine Partnerin ins Berghaus in den Fideriser Heubergen vorging. Als der Mann dort bis am Abend nicht eintraf, wurde eine Suchaktion eingeleitet.

Der Skitourengänger konnte am Sonntagvormittag nur noch tot aus einer Lawine im Garauschatobel geborgen werden. Er hatte bei der Abfahrt ein Schneebrett ausgelöst und war mehr als einen Kilometer über felsiges Gelände mitgerissen worden. Die Rettungskräfte bargen ihn aus einer Tiefe von knapp drei Metern. Bei der Suchaktion und Bergung im Einsatz standen ein Regahelikopter, ein Swiss Helicopter, zwei Rettungsspezialisten, ein Rettungsteam der SAC Sektion Prättigau mit elf Personen und die Kantonspolizei Graubünden.

(kapo gr/saz)