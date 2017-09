Verunfallte Autofahrerin rettet sich im Kanton Schwyz aus Fluss

Glück für eine junge Autofahrerin in der Nacht auf Samstag im Kanton Schwyz: Sie ist schlafend mit ihrem Fahrzeug in den Fluss Alp gestürzt, konnte sich aber trotz Verletzungen selbst retten. © Kantonspolizei Schwyz

Eine Autofahrerin, die am Steuer eingeschlafen ist, ist mit ihrem Wagen in Biberbrugg SZ in einen Fluss gestürzt. Sie wurde beim Unfall verletzt, konnte sich aber selbst retten.