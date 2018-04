Verwirrter fackelt Gegenstände in Kirche ab

Der verwirrte Mann zündete mehrere Gegenstände in einer Kirche in Pfäfers an. © KapoSG

Am Donnerstagnachmittag hat ein Mann in Pfäfers mehrere Tücher in einer Kirche angezündet und andere Gegenstände beschädigt. Der verwirrte Hauptverdächtige wurde von der Polizei ausfindig gemacht und befindet sich in einer entsprechenden Einrichtung.