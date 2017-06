Viele sonnige Emotionen am Fides-Turnier

Die Sonne schien, die Stimmung war gut – entsprechend ist die Bilanz nach dem ersten Spieltag: «Megaguet. Es lief alles reibungslos und friedlich ab», sagt Thomas Corradini, Ok-Präsident des Turniers. Sein persönliches Highlight sind die Spiele in den Kategorien der Erst- bis Drittklässler, die jüngsten Spieler, die antreten. «Da spürt man die grösste Begeisterung, es geht nicht einmal so sehr ums gewinnen», sagt Corradini. Auch sei die Stimmung super dank der Eltern, die ihre Kinder anfeuern.

Mehr Teams nehmen dieses Jahr teil

Zum 52. Mal findet das Fides-Schüler-Handballturnier dieses Jahr statt. 140 Teams haben sich heuer angemeldet, das sind 30 Teams mehr als letztes Jahr. «Das liegt vor allem daran, dass wir den Turnierplan reorganisiert haben», sagt Thomas Corradini. Neu wissen die Klassen im Voraus, an welchem Tag sie spielen müssen. «Wir haben auch die Klassen so verteilt, dass die Organisation für die Lehrer einfacher ist», so Corradini.

Das Wetter verspricht einen guten Tag

Heute Sonntag ist der zweite Spieltag des Fides-Handball-Schülerturniers. Die grösste Kategorie, nämlich die der Drittklässler, misst sich heute auf den neuen Plätzen. Geht es nur nach dem Wetter, wird auch heute wieder erfolgreich Handball gespielt.

TVO war am Samstag am Schülerturnier zu Gast:

(red)