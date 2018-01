Viktorija Golubic übersteht Qualifikation in Melbourne

Viktorija Golubic steht am Australian Open in Melbourne im Hauptfeld © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Viktorija Golubic schafft am Australian Open in Melbourne die Qualifikation für das Hauptfeld. Die 25-jährige Zürcherin setzt sich in der 3. Runde gegen die Amerikanerin Bernarda Pera 6:3, 6:2 durch.