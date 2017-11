Von der Peripherie ins internationale Zentrum

Vladimir Petkovic führte die Schweiz nach der EM 2016 auch an die WM 2018 © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

«Wir sind keine kleine Mannschaft mehr.» Was Vladimir Petkovic vor gut drei Jahren bei seinem Amtsantritt verkündete, ist wahr und gilt auch für ihn. Er führte das Team an die WM-Endrunde in Russland.