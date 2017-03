Von der Strasse gestossen

© kaposg

Bei einer Kreuzung in Altstätten kam am Samstag es zu einer heftigen Kollision. Eine 64-jährige Lenkerin hatte das Vortrittsrecht missachtet und prallt mit ihrem Auto in den Wagen einer 21-jährigen Lenkerin. Der Wagen wurde durch die Wucht der Kollision in eine Wiese gestossen und landete auf dem Dach.