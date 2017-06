Waldbrand bedroht südspanischen Nationalpark mit seltenen Tierarten

Ein Waldbrand bedroht den Nationalpark Doñana Nationalpark in Andalusien. © KEYSTONE/AP INFOCA

In Südspanien hat ein Waldbrand am Sonntag den Nationalpark Doñana in Andalusien erreicht. Das Schutzgebiet ist ein Biosphärenreservat der UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) und eine Touristenattraktion.