Waldbrand in Andalusien nach drei Tagen unter Kontrolle

Verkohlte Bäume nach dem Feuer: Der Waldbrand in Andalusien ist unter Kontrolle. © KEYSTONE/EPA EFE/JULIO MUNOZ

Die spanische Feuerwehr hat den grossen Waldbrand in Andalusien nach drei Tage unter Kontrolle gebracht. Die Löscharbeiten dauerten allerdings noch an, teilten die Behörden am Dienstag mit. Es gebe keine Opfer.