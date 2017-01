Warnung vor Elchen, die lecken

Leck’ du mir, ist das ein Festessen! Im winterlichen Kanada beobachteten verschiedene Autofahrer, wie Elche an ihren Fahrzeugen lutschen:

Ein von Theresa Malan™ (@therezamalan) gepostetes Video am 15. Dez 2016 um 15:45 Uhr

Das hat einen einfachen Grund: Die Elche sind nämlich süchtig nach dem Streusalz, das im Winter an den Autos zu finden ist. So lutschen sie an Autos wie an einer salzigen Lutschpastille. Die Nähe zu den fotografierenden Menschen scheint sie dabei nicht zu stören:

We captured Alberta's salt-licking moose in the act. And it's ah-mazing. Get your Rocky Mountain car wash in Kananaskis. #CanadianProblems pic.twitter.com/RoTxgXHCw6 — Dawn Walton (@CTVdawnwalton) December 15, 2016

Der ungewöhnliche Autowäsche ist nicht ganz ungefährlich. Die Parkverwaltung des Alberta Nationalparks warnt davor, sich den Tieren zu nähern. Bereits vor einigen Jahren sollen laut dieser Twitter-Nutzerin salzlüsternde Elche gesichtet worden sein:

While we're on the topic of car-licking moose, here is a picture I found on my phone from the Chester Lake trailhead a couple of years ago. pic.twitter.com/Kz9vmROU9P — Lauren Krugel (@LaurenKrugel) December 14, 2016

Elche, die aggressiv werden, sollen dem Nationalpark auf einer Hotline gemeldet werden. Wenn sie das Salz nicht gerade auf der Kühlerhaube serviert bekommen, fressen Elche übrigens am liebsten mineralhaltige Pflanzen.

