WaSa-Damen schaffen Historisches

«Es war ein historischer Moment am Samstagabend», schreibt der Verein in einer Mitteilung. Mit einem 5:2 gegen die Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti ist es den Damen erstmals in der Vereinsgeschichte geglückt, in die Nationalliga A aufzusteigen.

Bereits zu Beginn der Partie habe man einen «fulminanten Start» hingelegt, heisst es weiter. Nach gut einer Minute gelang den Ostschweizer Unihockey-Frauen bereits der erste Treffer, die weiteren vier folgten ohne Probleme. «Die Grün-Weissen zeigten einmal mehr ihre mentale Stärke.» Die Floorball Riders traten gemäss dem UHC Waldkirch-St.Gallen «ungewohnt verhalten» und ohne Kreativität auf.

Nach 60 Minuten habe sich die ganze Anspannung der vergangenen Wochen gelöst. «Ein lautes ‹WaSa, WaSa, Nati A› drang durch die Halle!»

(red.)