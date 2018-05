Kehrt nach seinen zwei Siegen in den letzten beiden Jahren ans Geneva Open zurück: Stan Wawrinka © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Stan Wawrinka wird seinen Titel am Geneva Open nächste Woche doch verteidigen. Der Waadtländer, der die letzten beiden Jahre das ATP-Turnier in Genf gewonnen hat, nimmt eine Wildcard an.