Wawrinka misslingt Start in die Rasensaison

Stan Wawrinka scheitert in Queen's wieder in der 1. Runde © KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth

Stan Wawrinka ist der erste Rasenauftritt in diesem Jahr missglückt. Der Waadtländer unterliegt in der 1. Runde des Turniers von Queen’s in London dem Spanier Feliciano Lopez 6:7 (4:7), 5:7.Erstmals stand Wawrinka im Londoner Queen’s Club der Amerikaner Paul Annacone zur Seite.