Wegen Tötungsdelikt Verurteilter aus Aargauer Klinik entwichen

Die Aargauer Kantonspolizei fahndet nach einem Gefangenen, der am Mittwoch aus einer Klinik in Windisch entwichen ist. (Symbolbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

Ein wegen eines Tötungsdelikts verurteilter Mann ist am Mittwoch aus einer Aargauer Klinik entwichen. Der 52-jährige Mann wurde in einer Klinik in Windisch stationär behandelt.