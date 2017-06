Weltverband büsst Vettel mit 3 Strafpunkten

Juli mit dem Grand Prix von Österreich in Spielberg nochmals drei Punkte aufgebrummt werden, würde er sogar für ein Rennen gesperrt.

Die FIA führt eine Rangliste mit sogenannten Penalty-Punkten: Wer innerhalb eines Jahres 12 Punkte kassiert, wird für ein Rennen gesperrt. Vettel steht nach dem «Foul von Baku», als er in einer Safety-Car-Phase absichtlich dem Führenden Lewis Hamilton ins Auto fuhr, bei 9 Punkten und führt den Bussenkatalog vor Jolyon Palmer an (7 Punkte) an. Am 10. Juli fallen Vettels zwei Strafpunkte vom Rennen 2016 in Silverstone aus der Wertung.

(SDA)