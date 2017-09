Weniger Rohingya-Flüchtlinge kommen nach Bangladesch

Geflüchtete Frauen und Kinder warten in einem Lager in Bangladesch auf Hilfe. Der Andrang von Rohingya-Flüchtlingen aus Myanmar nach Bangladesch hat abgenommen. (Archiv) © KEYSTONE/AP/DAR YASIN

Der Andrang von Rohingya-Flüchtlingen aus Myanmar in Bangladesch ist plötzlich zum Erliegen gekommen. «Unsere Grenzposten haben in den vergangenen Tagen keine ankommenden Rohingya gesehen», sagte Bangladeschs Grenzschutz-Kommandant Ariful Islam am Samstag.