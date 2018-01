6:3, 6:4 und 6:3: Es war der erwartete Sieg Roger Federers gegen den Slowenen Aljaz Bedene in der Night-Session der Australian Open in Melbourne. Was dann nicht mehr so ganz erwartet worden ist, war das wohl komischste Platzinterview in Federers Karriere. Will Ferrell, Comedian und Schauspieler, wollte von Federer zum Beispiel wissen, ob er schon einmal Wombat-Fleisch gegessen hat oder ob er ein Vampir sei.

Hier gibt es das Interview:

(red.)