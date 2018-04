«Wetter war zu schön für Offa»

94'000 Besucherinnen und Besucher unternahmen dieses Jahr einen Ausflug an die Offa. © Tagblatt/Hanspeter Schiess

94’000 Besucherinnen und Besucher haben in diesem Jahr die Offa in St.Gallen besucht. Am Sonntagabend um 18 Uhr schliesst die Frühlings- und Trendmesse nach fünf Tagen ihre Tore.