Amélie Reymond gewinnt schon ihre zweite Goldmedaille an der WM in Frankreich

Die Schweizer Delegation räumt bei der Telemark-Ski-WM in La Plagne weiter ab und gewinnt am Freitag die Medaillen fünf, sechs und sieben.Telemark-Überfliegerin Amélie Reymond gewann nach Gold im Parallel-Sprint nun auch in der Classic-Kategorie.