«Wir hatten einen unvergesslichen Tag»

«Dank Euch allen durften wir so viele positive Zeichen entgegennehmen. Danke vielmals», schreibt Ursula Grob am Samstagabend auf Facebook. Der Mutter mit Ostschweizer Wurzeln ist eine riesige Geburtstagsüberraschung für ihre behinderte Tochter Denise gelungen. Auf Facebook bat sie, ihr eine Geburtstagskarte zu schreiben. Nachdem verschiedene Medien aus der Schweiz und Deutschland, den Aufruf aufgenommen hatten, wurde die Sache weit grösser als erwartet.

Denise schien etwas überfordert

«Der Facebook-Post wurde immer weiter geteilt, zum Teil auch auf der ganzen Welt», sagt Ursula Grob zu «Blick». 31 Kisten mit Karten und Paketen hatte die Post am Samstag angeliefert, sechs Pöstler waren im Einsatz. Dazu kamen verschiedene TV-Stationen und Journalisten. Denise reagierte zuweilen überfordert und brach in Tränen aus. Doch sie sagte tapfer in die Kameras: «Ich habe Freude, danke.»

Erschöpft nach dem besonderen Tag

Die Wohnung der zwei Frauen in Burgdorf ist gänzlich mit den Kisten verstellt – Denise, die ein Down-Syndrom hat, wird noch eine ganze Weile beschäftigt sein, ihre Post durchzuschauen.