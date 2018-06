«Wir wissen nicht, wie es weiter geht»

«Dass es jetzt plötzlich so schnell geht, hätte ich nicht gedacht», sagt eine OVS-Mitarbeiterin der Filiale in Appenzell gegenüber FM1Today. Vermutet, dass mit dem Geschäft etwas nicht stimmt, habe sie aber schon länger. Mittlerweile sei der Laden bereits zur Hälfte leergeräumt: «Seit vier Wochen wurde keine Ware mehr geliefert.» Die Filialleiterin hat beschlossen, alle Kleider in den vorderen Teil zu räumen. Der hintere Teil der Ladenfläche in Appenzell ist abgesperrt.

Totalliquidation läuft

Wie es weiter geht, weiss niemand – auch nicht die Ladenchefin: «Es ist schon ein komisches Gefühl.» Es scheint, als habe sie bereits mit dem Geschäft abgeschlossen. «Wir müssen die Preise für die Kleidungsstücke jetzt nochmals reduzieren. Dann beginnt auch bei uns die Totalliquidation.» Der Totalausverkauf hat in den meisten der 140 OVS-Filialen in der Schweiz bereits begonnen, bestätigt OVS-Sprecher Edwin van der Geest.

Einkäufe sichern Löhne

«Ich empfehle den Leuten, jetzt die Chance zu nutzen, um einzukaufen. Denn die Mittel, die jetzt umgesetzt werden, helfen uns, dass wir die Löhne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch zahlen können», sagt der OVS-Sprecher. Es sei geplant, dass der Totalausverkauf die nächsten zwei Monate laufen wird. Anders sieht dies die Filialleiterin in Appenzell. Sie glaubt, dass das Geschäft Ende Juni dicht macht. «Aber eben, wir wissen ja gar nichts über unsere Zukunft.»

OVS rettete Vögele-Geschäfte

Die Betreiberin der Schweizer OVS-Kleidergeschäfte Sempione Fashion steht vor dem Konkurs. Der Verwaltungsrat der Kette hat beim Bezirksgericht Höfe ein Gesuch um provisorische Nachlassstundung eingereicht, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Die rund 140 OVS-Geschäfte in der Schweiz entstanden aus den ehemaligen Filialen von Charles Vögele, die im Dezember 2016 an OVS verkauft worden waren. OVS ist an der Mailänder Börse kotiert.

(lae/SDA)